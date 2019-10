Britanniassa pidetään ennenaikaiset vaalit joulukuussa

LONTOO

Britannian pääministeri Boris Johnson onnistui viimein neljännellä yrittämällä saamaan tahtonsa ennenaikaisista vaaleista läpi parlamentissa. Brittiparlamentin alahuone hyväksyi tiistai-iltana selvin äänin 438–20 lakiesityksen, jonka mukaan britit käyvät uurnille 12. joulukuuta.

Ennen äänestystä siitä, pidetäänkö Britanniassa ylipäänsä ennenaikaiset vaalit, alahuone oli jo hylännyt työväenpuolueen esityksen vaalipäivän aikaistamisesta joulukuun 9. päiväksi äänin 315–259.

Seuraavaksi lakiesitystä vaaleista käsitellään parlamentin ylähuoneessa keskiviikkona.

Päätös uusista vaaleista oli odotettu, sillä työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn kertoi jo aikaisemmin päivällä, että EU:n päätös lykätä brexitiä riittää täyttämään puolueen vaatimuksen siitä, että sopimuksettoman brexitin riski on torjuttava.

– Me julkaisemme kunnianhimoisimman, radikaaleimman kampanjan, jotta tähän maahan saadaan todellinen muutos, Corbyn sanoi parlamentissa.

Kansanedustajat tekivät lakiesitykseen useita muutosehdotuksia. Vaaleihin olisi muun muassa haluttu äänioikeus 16- ja 17-vuotiaille sekä muiden maiden EU-kansalaisille, mutta nämä ehdotukset eivät päässeet läpi puhemiehistön seulasta.

EU-kansalaiset saavat äänestää Britanniassa paikallis- ja eurovaaleissa.

"Käyttäkää aika hyväksenne"

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kehotti Twitterissä brittejä käyttämään lykkäyksen hyväkseen, koska se voi jäädä viimeiseksi.

– Olkaa hyvä ja käyttäkää tämä aika hyväksenne parhaalla mahdollisella tavalla. Koska kauteni on loppumassa, jätän teille samalla hyvästit. Pidän teille peukkuja, Tusk sanaili.

Britannia ei jätä EU:ta lokakuun viimeinen päivä pääministeri Johnsonin monista lupauksista huolimatta. Joustava lisäaika on nyt myönnetty tammikuun loppuun.

Politiikan sekasorto on jatkunut jo neljättä vuotta, mikä painaa myös kansanedustajien harteilla. Liberaalidemokraattien kansanedustaja Heidi Allen kertoi tiistaina, ettei asetu enää ehdolle, koska on uupunut ilkeyteen ja pelotteluun, josta on tullut osa arkipäivää.

– Kenenkään, missään työssä ei pitäisi joutua kestämään uhkauksia, vihamielisiä sähköposteja, huutamista kadulla, kuunnella kiroilua sosiaalisessa mediassa tai joutua asentamaan kotiin paniikkihälyttimiä, Allen kirjoittaa äänestäjilleen.