Britannian Theresa May joutuu jälleen koville tänään alkavassa EU:n huippukokouksessa

EU:n johtajien odotetaan tänään antavan Britannian pääministerille Theresa Maylle k ylmän vastaanoton Brysselissä. Häntä varoitetaan siitä, että britit joutuvat ehkä lähtemään EU:sta maaliskuussa ilman sopimusta.

May pitää puheen muille 27:lle EU-johtajalle huippukokouksessa ennen kuin nämä istuvat päivälliselle ilman häntä. Virkailijat odottavat EU-johtajien kertovan Maylle, että heillä on tälle vain vähän tarjottavaa, koska neuvottelut kariutuivat sunnuntaina. EU aikoo valmistautua siihen, että Britannia joutuu lähtemään unionista ilman sopimusta.

Britannian pääministeri aikoo kertoa EU-johtajille, että näiden täytyy pitää ovi auki jatkuville brexit-neuvotteluille. May kertoi hallitukselleen Guardianin mukaan tiistaina, että "jos me hallituksena pysymme yhdessä ja tiukkana, me pystymme saavuttamaan tämän".

Pohjois-Irlantia ei tule erottaa muusta Britanniasta

Brittiministerit kuitenkin korostivat sen tärkeyttä, että Pohjois-Irlantia ei tule erottaa muusta Britanniasta, missä asiassa Britannian ja EU:n muut 27 jäsenvaltiota ovat eri mieltä.

Oikeusministeri Geoffrey Cox sanoi, että mikä tahansa vain Pohjois-Irlantia koskeva sopimus "repisi Britannian" ja jättäisi alueen EU:n kontrolliin.

Huippukokouksen koolle kutsuja, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi, että riski siitä, että sopimusta ei synny, on suurempi kuin koskaan. Hän kehotti Mayta löytämään "luovan" ratkaisun Irlannin saaren halkaisevaa rajaa kohtaan.

Hän nimitti ongelmaa "gordionin solmuksi" tehden selväksi, että hän ei näe Mayta nykyajan Aleksanteri Suurena, joka pystyi ratkaisemaan solmun sivaltamalla sen miekalla kahtia.

"Ei ratkaisua" on myös taktiikka painostaa neuvottelukumppania, jonka EU näkee heikkona. Tämä toisaalta auttaa myös Mayta luomaan sellaista poliittista teatteria, joka on hyödyllinen vakuuttamaan britit siitä, että hän on tehnyt parhaan mahdollisen sopimuksen.

Bryssel valmis odottamaan joulukuuhun

Tiistaina virkailijat toistivat mantraa "kello käy" sen merkiksi, että sopimuksella on kiire. Toisaalta johtavat EU-virkailijat sanoivat Brysselin "pysyvän tyynenä ja jatkavan" valmiina odottamaan joulukuuhun saakka tai jopa pitempään lopullisen sopimuksen aikaansaamista.

Belgian ulkoministeri Didier Reynders sanoi, että "me tarvitsemme lisää viikkoja nähdäksemme, saadaanko sopimus kasaan. Työskentelemme tyynesti", hän sanoi Reutersin mukaan.

Jotkut diplomaatit kuitenkin uskovat, että May ei pysty viemään neuvotteluja uuteen vaiheeseen ennen kuin hän on saanut parlamentissa budjettinsa läpi marraskuun alussa.

Saksalainen Frankfurter Allgemeine Zeitung viittasi Saksan hallituslähteisiin kertomalla myöhään tiistaina, että Euroopan komissio oli tarjoutunut sallimaan Britannialle "hyvän tahdon eleenä" säilymisen EU:n tulliunionissa ja sisämarkkinoilla pitempään kuin tähän mennessä sovittuun aikaan joulukuun 2020 loppuun.