Britannian poliisi vapautti perjantaina pidättämänsä naisen ja miehen – Heitä ei enää epäillä Gatwickin lentokentän dronehäirinnästä

Tsunami vyöryi maihin yllättäen illan pimeydessä – jo yli 220 ihmistä kuollut ja satoja loukkaantunut Indonesiassa

Indonesian tsunamissa uhriluku on noussut 222:een. Indonesian katastrofiviraston mukaan lähes 850 ihmistä on loukkaantunut ja noin 30 on kateissa. Lue lisää