Britannian pääministeri: Brexitin torppaaminen todennäköisempää kuin ero ilman sopimusta

LONTOO

Britannian pääministerin Theresa Mayn mukaan Britannian parlamentti todennäköisesti torppaa brexitin ennemmin kuin antaa Britannian lähteä EU:sta ilman erosopimusta. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC, jonka mukaan pääministeri on vetoamassa vielä kerran parlamentin jäseniin erosopimuksen hyväksymisen puolesta.

Britannian parlamentin on määrä äänestää brexit-erosopimuksesta huomenna tiistaina. Alun perin sopimuksesta piti äänestää jo joulukuun alkupuolella, mutta pääministeri siirsi äänestystä, koska ei uskonut sopimuksen menevän parlamentissa läpi.

Pääministeri May pitää tänään puheen tehdastyöläisille Keski-Englannissa Stoke on Trentissa, joka on vahvaa brexitin tukialuetta.

– Kuten olemme huomanneet viime viikkojen aikana, parlamentissa on väkeä, joka haluaa viivyttää tai jopa pysäyttää brexitin ja on valmis käyttämään kaikkia keinoja siihen, Mayn kerrotaan sanovan puheessa.

Pääministeri varoittaa, että luottamus poliittiseen järjestelmään kärsii katastrofaaliset vahingot, jos brexit-kansanäänestyksen tulosta ei kunnioiteta.

– Entä jos löytäisimme itsemme seuraavasta tilanteesta: parlamentti yrittää vetää Britannian pois EU:sta, vaikka kansanäänestyksessä on kannatettu unioniin jäämistä? Pyydän parlamentin jäseniä harkitsemaan ratkaisujaan ja miettimään, miten ne vaikuttavat brittien uskoon demokratiaan, May sanoo puheessaan.

Ero häämöttää reilun parin kuukauden päässä

Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta. Ainoa varma keino välttää kansanedustajien enemmistön kammoama EU-ero ilman sopimusta olisi koko brexitin peruminen. EU-tuomioistuin on todennut Britannian voivan tehdä sen yksipuolisella ilmoituksella. Toisin on muun muassa brexitin lykkäämisen laita. Siihen tarvitaan kaikkien muiden EU-jäsenmaiden hyväksyntä.

EU on myös ilmoittanut, että neuvottelutulosta brexitistä ei enää avata vaan siihen tehdään korkeintaan tarkennuksia.

Britannian parlamentti aloitti viime keskiviikkona brexit-keskustelun, joka jatkuu tiistain äänestykseen saakka. Pääministeri May toisti tuolloin kantansa, jonka mukaan hallituksen esittämän brexit-erosopimuksen hyväksyminen on ainoa vaihtoehto ilman sopimusta toteutuvalle EU-erolle.

STT

STT