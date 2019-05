Britannian May voi kertoa eropäivänsä jo ensi viikolla

LONTOO

Britannian pääministerin Theresa Mayn odotetaan kertovan eropäivänsä mahdollisesti jo ensi viikolla, kertoi konservatiivien ryhmänjohtajiin kuuluva Graham Brady lauantaina. Samalla hän kertoi uskovansa, että hallituksen ja opposition neuvottelut brexit-kompromissista tyrehtyvät lähipäivinä.

– Minun on hyvin vaikea uskoa, että sitä kautta tulisi mitään järkevää ratkaisua, Brady sanoi BBC:lle.

May on jo aikaisemmin luvannut, että hän eroaa, kun brexit-sopimus on saatu läpi parlamentissa. Surkeasti sujuneiden paikallisvaalien jälkeen paine siihen, että May eroaisi jo nopeammin, on lisääntynyt.

Ex-ulkoministeri Boris Johnson on ollut konservatiivien ykkössuosikki Mayn seuraajaksi.

Brady ja May tapaavat keskiviikkona.