Britannia voi venyttää brexitiä enintään kolmella kuukaudella, jos se haluaa välttää eurovaaleihin osallistumisen

Corbyn vaati Maytä tyrmäämään sopimuksettoman brexitin ehtona keskusteluille

Britannian pääministeri Theresa May on jatkanut yrityksiään saada kokoon uusi brexit-strategia sen jälkeen, kun hän eilen selvisi parlamentin alahuoneen luottamusäänestyksestä. May on käynyt päivän mittaan keskusteluja yksittäisten kansanedustajien kanssa, mutta työväenpuolueen puheenjohtajaa Jeremy Corbynia hän ei ole tavannut. Lue lisää