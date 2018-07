Britannia syyttää Venäjää myrkytystapauksista – Nouseeko asia esille Suomessa?

Britanniaa kohautti jälleen myrkytystapaus, kun myrkytysoireista kärsinyt pariskunta löydettiin lauantaina Amesburyn kylästä. Kylä sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Salisburysta, jossa entinen venäläisvakooja Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia myrkytettiin maaliskuussa.

BBC:n mukaan ambulanssi hälytettiin ensin 44-vuotiaalle naiselle, kun hän alkoi voida huonosti. Myöhemmin myös naisen 45-vuotias aviomies kiidätettiin sairaalaan samanlaisten oireiden vuoksi. Molemmat ovat sairaalassa kriittisessä tilassa.

Oireiden syyksi laboratoriotutkimuksissa paljastui sotilaskäyttöön aikoinaan Neuvostoliitossa kehitetty Novitshok-hermomyrkky.

Puolustusministeri syyttää Venäjää

Torstaina asiaa kommentoi Britannian puolustusministeri Ben Wallace .

– Todisteiden valossa on selvää, että Venäjä on ensimmäisen iskun takana, Wallace sanoi The Guardianin mukaan.

Oletuksena on, että nyt myrkytyksen saanut pariskunta altistui ensimmäisen iskun myrkkyjäämille vahingossa. Wallace totesi kuitenkin torstaina hätäkomitea Cobran kokouksen jälkeen, että hypoteesi voi vielä muuttua.

Wallace kuvaili Radio 4:n ohjelmassa ensimmäistä myrkytystapausta "häikäilemättömäksi hyökkäykseksi rauhallisen Britannian sydämeen". Hän muistutti, että pienikin määrä Novashokin kaltaista hermomyrkkyä voi vahingoittaa tuhansia ihmisiä.

– Venäjän valtiolla on mahdollisuus auttaa selvittämään tämä vääryys. He voivat kertoa meille, mitä on tapahtunut. Odotan puhelua Venäjältä, tarjous on voimassa, hän sanoi Guardianille.

Kuka on Wallace?

Uutistoimisto Reutersin mukaan presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov vastasi tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Britannialle sanomalla, että Venäjä tarjosi aikoinaan apuaan Skripalien myrkytyksen tutkinnassa, mutta sitä ei haluttu ottaa vastaan.

Tiedotustilaisuudessa Peskov totesi myös, että ei "häpeäkseen tiedä, kuka Britannian puolustusministeri Ben Wallace on".

Venäjän mukaan myrkytyssyytteissä on kyse juonesta, jolla halutaan vahingoittaa maan mainetta ja jalkapallon MM-kisojen isännöimistä.

Peskov kertoi Kremlin olevan huolissaan viimeisimpien uhrien hyvinvoinnista ja toivovansa heidän toipumistaan.

Puhutaanko asiasta Suomessa?

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Mika Aaltolan mukaan tapaus oli jäänyt muiden asioiden varjoon, mutta nyt se nousi jälleen esille.

Siitä saatetaan puhua myös Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin Suomen-vierailulla heinäkuussa.

– Ajatellaan, että Helsingin tapaamisen tarkoituksena on hakea positiivista virettä Yhdysvaltojen ja Venäjän välille. Myrkytystapaukset voivat kuitenkin tulla siellä esillä tämän viimeisen tapauksen johdosta, Aaltola arvioi.

Aaltola muistuttaa, että Skripalien myrkytystapaus aiheutti Venäjän ja Britannian välille mittavan kriisin, joka johti diplomaattien karkotuksiin puolin ja toisin. Myös Yhdysvallat monien muiden maiden ohella osallistui karkotuksiin.

– Kyllähän nämä tapaukset herättävät huolta Venäjän pyrkimyksistä. Tämä on vain yksi niistä ongelmakohdista, jotka hiertävät Venäjän ja lännen välejä, Aaltola muotoilee.

Poliisit partioivat Amesburyssa talon edessä, josta uusimmat myrkytysuhrit löytyivät. KUVA: TONY KERSHAW / SWNS