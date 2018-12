Brexitiin valmistautuvat lääkeyhtiöt ovat joutuneet allekirjoittamaan vaitiolosopimuksia

LONTOO

Britanniassa sopimuksettomaan EU-eroon valmistautuvien lääkeyhtiöiden ja lääkealan keskusjärjestöjen on täytynyt allekirjoittaa vaitiolosopimukset hallituksen kanssa. Britannian terveysministeri Stephen Hammond kertoi Guardianin mukaan, että terveysministeriöllä on voimassa 26 vaitiolosopimusta lääkealan kanssa.

Sopimukset estävät lääkeyhtiöitä kertomasta valmisteluistaan julkisuuteen.

Hammond kertoi vaitiolosopimuksista sen jälkeen, kun työväenpuolueen kansanedustaja Rushanara Ali oli esittänyt asiasta kysymyksen parlamentissa.

Uusimman paljastuksen myötä tiedetään, että hallitus on tehnyt vaitiolosopimuksen ainakin 60 organisaation kanssa. Maan liikenneministeriöllä tällaisia sopimuksia on 28 ja EU-erosta vastaavalla ministeriölä kuusi.

Britannian hallitus on pyrkinyt valmistautumaan sopimuksettomaan brexitiin, joka saattaa aiheuttaa esimerkiksi lääkevajetta, jos esimerkiksi tulee viivytyksiä. Britanniaan on esimerkiksi kerätty keskeisten lääkkeiden varastoja.

Pääministeri Theresa May on saanut kritiikkiä valmisteluun liittyvien yksityiskohtien salailusta. Hänen on syytetty yrittävän tällä tavalla painostaa parlamenttia hyväksymään EU:n kanssa neuvottelemansa brexit-sopimuksen.

Britannian EU-ero astuu voimaan 29. maaliskuuta.

STT

