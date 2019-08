Brasilian presidentti lähettää sotilaita auttamaan Amazonin metsäpalojen sammuttamisessa

BRASILIA

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on määrännyt armeijan auttamaan Amazonin metsäpalojen sammuttamisessa.

Brasilian hallituksella on ollut kriisikokous Amazonin tilanteesta. Maassa on rekisteröity tänä vuonna liki 77 000 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on ollut Amazonilla.

G7-maat ovat luvanneet tulevan viikonlopun kokouksessaan Ranskassa päättää konkreettisista toimista, jotta Brasilian metsätuhot saadaan loppumaan. Yksi mahdollinen toimi voisi olla EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen jäädyttäminen, jota Ranskan presidentti Emmanuel Macron väläytti.