Brasilian pato-onnettomuudessa on kuollut 115 ihmistä – Mutavyöryn jäljiltä yhä satoja kateissa

Brasiliassa noin viikko sitten sattuneen pato-onnettomuuden mahdollinen syy on selvinnyt. Paikallinen viranomainen arvioi onnettomuuden sattuneen, kun hiekkaa ja kuivaa mutaa liukeni nesteeseen. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Onnettomuudessa on vahvistettu kuolleen 115 ihmistä ja lisäksi 248 ihmistä on pelastajien mukaan kateissa.

Onnettomuus sattui Minas Geraisin osavaltiossa. Noin 2 000 ihmistä kokoontui perjantaina osavaltion pääkaupunkiin Belo Horizonteen protestoimaan Vale-kaivosyhtiötä vastaan. Pato kuului yhtiölle.

Yhtiö oli osallisena myös edellisessä pato-onnettomuudessa, joka tapahtui samassa osavaltiossa. Vuonna 2015 pato-onnettomuus johti 19 ihmisen kuolemaan.

Jotkut mielenosoittajista sanoivat, että Vale-yhtiön johtoporras pitäisi vangita.

–Menetin kolme oppilaistani. He ovat kuolleet ja me emme tiedä missä heidän ruumiinsa ovat, sanoi Reutersille paikallisen oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja Aparecida Moreira.

Paikalla vaadittiin myös kongressia tutkimaan onnettomuutta.

Brasilian suurimmalla tv-kanalla näytettiin turvakameran kuvaa pato-onnettomuudesta. Video näyttää padon ulkoseinän romahduksen ja sitä seuraavan mutavyöryn, joka murskaa alleen puita, taloja sekä autoja.

Viranomaiset kaivos- ja energiaministeriöstä sekä kansallisesta kaivosvirastosta sanoivat toimittajille perjantaina, että onnettomuuden syy oli yhä epäselvä.

–Jos me olisimme tienneet (mikä ongelma oli), ehkä tätä tragediaa ei olisi koskaan tapahtunut, sanoi Alexandre Vidigal ministeriöstä.

Hänen mukaansa tutkinta jatkuu edelleen.