Brasilian ennätyksellisissä sateissa kuollut ainakin 30 ihmistä

Kiinassa jo 54 viruskuolemaa, todettujen tartuntojen määrä yli 1 600

Kiina on jälleen kertonut uusista virustartuntaan liittyvistä kuolemista. Kuolleita on Hubein maakunnan viranomaisten mukaan nyt 54. Uusia koronavirustartuntoja on todettu eilisen jälkeen noin 320. Lue lisää