Merkel uskoo, että vaihtoehto Britannian EU-eroneuvotteluissa hiertävälle backstopille voidaan löytää kuukaudessa

PARIISI

Saksan liittokansleri Angela Merkel uskoo, että vaihtoehto Britannian EU-erossa hiertävälle backstop-ratkaisulle voidaan löytää 30 päivässä, kertoo BBC. Merkel kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Berliinissä samalla, kun tapasi Britannian pääministeriä Boris Johnsonia.

Merkelin mukaan on Johnsonin vastuulla tarjota uutta vaihtoehtoa.

Johnson yrittää saada EU-johtajia avaamaan edeltäjänsä Theresa Mayn neuvotteleman EU-erosopimuksen. Toistaiseksi vastakaiku on ollut nihkeää.

Sopimuksen suurin kipupiste on niin sanottu backstop-lauseke, jonka tarkoitus on säilyttää avoin raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä vielä brexitin jälkeenkin. Kovan rajan muodostumisen Irlannin saarelle on pelätty vaarantavan Pohjois-Irlannin rauhan.

Johnson on väittänyt backstop-suunnitelmaa epädemokraattiseksi ja todennut, ettei se tule menemään läpi brittiparlamentissa.

Johnson taivuttelee Macronia Ranskassa tänään

Johnson jatkaa tänään EU-johtajien taivuttelukiertuettaan Ranskaan, missä hän tapaa presidentti Emmanuel Macronin.

Macron ilmoitti jo eilen, ettei sopimuksen avaaminen tule kyseeseen. Myös EU on ollut järkähtämätön kannassaan, ettei sopimusta enää avata.

Johnson on uhannut Britannian jättävän EU:n ilman sopimusta lokakuun lopussa, jos sopimukseen ei päästä. Lisäksi Johnsonin hallinto aikoo lopettaa EU-kansalaisten vapaan liikkuvuuden Britanniaan heti, kun EU-ero toteutuu. Tämä sotkisi Britannian rajojen lisäksi yli kahden miljoonan Britanniassa asuvan EU-kansalaisen elämän.