Kymmeniä ruumiita löytynyt joukkohaudasta Syyrian Raqqassa

Syyrian Raqqassa paljastuneesta joukkohaudasta on löytynyt kymmeniä ruumiita. Asiasta kertovan paikallisviranomaisen mukaan tähän mennessä ruumiita on löydetty jo 50 ja haudasta arvioidaan voivan löytyä yhteensä jopa 200 kuollutta. Viranomaisen mukaan löydettyjen ruumiiden joukossa on sekä siviilejä että jihadisteja.