Avaruuden valloittanut Gagarin kuoli 50 vuotta sitten

Vuosikymmenen tuhoisin tulipalo Venäjällä vaati ainakin 53 kuolonuhria - ihmiset hyppivät ikkunoista paetakseen liekkejä

Uhrien joukossa on kymmeniä lapsia. Useita ihmisiä on yhä kadoksissa. Tulipalon syttymissyy on yhä epäselvä. Lue lisää