Avaintodistaja Gates joutui lujille Trumpin ex-kampanjapäällikön talousrikosoikeudenkäynnissä

Nicaraguan hallinto syyttää oppositiota levottomuuksien kuolonuhreista

Nicaraguan hallinnon mielestä maan oppositio on vastuussa viime kuukausien levottomuuksissa henkensä menettäneiden kuolemista. Varapresidentti Rosario Murillo sanoo, että oppositio on syyllistynyt vallankaappaukseen pyrkivään terrorismiin ja on syypää 197 ihmisen kuolemaan. Lue lisää