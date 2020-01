Australiassa selvitellään lauantaisen hurjan maastopalopäivän tuhoja – "Emme voi teeskennellä, että tämä on jotain sellaista, jota olemme kokeneet aikaisemmin"

Syyrian sisällissodassa kuollut jo lähes 400 000 ihmistä, kertoo järjestö

Syyrian liki yhdeksän vuotta kestäneessä sisällissodassa on saanut surmansa yli 380 000 ihmistä, kertoi sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolleista siviilejä on ainakin 115 000 ja heistä lapsia 22 000. Lue lisää