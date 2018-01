Australian Sydney oli kuumin paikka maailmassa sunnuntaina – lämpimintä lähes 80 vuoteen

Öljytankkeri ja rahtilaiva törmäsivät Kiinan rannikolla – yli 30 ihmistä on kateissa

Yli 30 ihmistä on kateissa öljytankkerin ja rahtilaivan törmättyä Kiinan itärannikolla, parisataa kilometriä Shanghaista itään. Asiasta kertoneen liikenneministeriön mukaan tankkeri syttyi tuleen törmäyksen jälkeen ja aluksen 32-jäseninen miehistö on kateissa. Rahtilaivan miehistö on saatu pelastettua. Lue lisää