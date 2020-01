Australian laivasto aloitti ison operaation maastopalojen saartamien ihmisten pelastamiseksi

SYDNEY

Australian itärannikolla laivasto on aloittanut suuren evakuointioperaation maastopalojen vuoksi saarroksiin jääneiden ihmisten pelastamiseksi.

Sydney Morning Herald -lehden mukaan laivaston alukset HMAS Choules ja MV Sycamore ovat saapuneet Mallacootan rannikkotaajaman edustalle. Mallacoota sijaitsee maan kaakkoiskulmassa Victorian osavaltiossa, ja tuhannut asukkaat ja turistit ovat olleet sen rannoilla jumissa uudenvuodenaatosta saakka.

Lehti kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa evakuoidaan noin tuhat ihmistä. Ihmisiä on kuljetettu moottoriveneillä aluksille, jotka ovat odottaneet merellä noin kilometrin päässä Mallacootasta.

MS Sycamoren kyytiin pääsyä odottanut George Mills kuvaili Sydney Morning Heraldille tunnelmiaan epätodellisiksi.

– On todellakin aavemaista. Seuraamme veneiden rantautuvan, jotta ne voivat viedä meidät alukseen, jota emme näe, Melbournessa asuva Mills kertoi.

Evakuoiduilla on edessään jopa 17 tuntia kestävä laivamatka länteen Western Portiin, joka sijaitsee Victorian osavaltiossa Melbournen kaakkoispuolella.

Evakuointien lisäksi armeijan koneet pudottavat eristyksiin jääneille alueille avustustarvikkeita yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

Maastopalokylän asukkaat raivosivat pääministerille

Jo kuukausia jatkuneen maastopalokriisin aikana on kuollut ainakin 20 ihmistä, kymmeniä on kateissa ja lähes 500 kotia on tuhoutunut.

Pääministeri Scott Morrison vieraili torstaina Uudessa Etelä-Walesissa sijaitsevassa Cobargon kylässä, jota maastopalo runteli uudenvuodenaattona. Tuli muun muassa tuhosi kylän keskustan rakennuksia, ja ainakin kaksi ihmistä kuoli.

Kylään jalkautunut pääministeri sai vihaisen vastaanoton, kun osa asukkaista sätti häntä voimaakkaasti. Yleisradioyhtiö ABC:n mukaan yksi asukkaista sanoi Morrisonille, että hänen pitäisi hävetä itseään ja että hän on jättänyt maan palamaan. Pääministeriä myös nimiteltiin idiootiksi ja tomppeliksi.

Morrisonin hallitus on saanut kritiikkiä vähäisistä ilmastotoimista maastopalojen keskellä. Pääministeri on muun muassa puolustanut tiukasti maansa hiilentuotantoa. Morrison on vakuuttanut Australian pitävän kiinni aiemmin sovituista päästötavoitteista, mutta on torjunut vaatimukset uusista leikkauksista.

Australialaiset närkästyivät myös pääministerin lomailusta Havaijilla kesken maastopalokriisin. Morrison päätyi lopulta keskeyttämään lomansa ja palasi Australiaan.

ABC kertoo, etä pääministerin on määrä tavata kansallisen turvallisuuskomitean kanssa maanantaina ja keskustella, kuinka maastopalokriisiin reagoimista jatketaan.