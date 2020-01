Australia odottaa pelolla tuhoisaksi ennakoitua maastopalopäivää – palot voivat liikkua ääriolosuhteissa pelottavan nopeasti.

Presidentti Niinistö kommentoi Bagdadin tapahtumia: Yhdysvaltain ja Iranin suhde on kriittisessä tilassa

Yhdysvaltain ja Iranin suhde on Bagdadin tapahtumien jälkeen kriittisessä tilassa, sanoo presidentti Sauli Niinistö lausunnossaan. Vaarana on hänen mukaansa kierre, jota on vaikea katkaista. Sen vaikutukset uhkaavat ulottua myös alueen ulkopuolelle.