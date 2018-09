Asiantuntija Ruotsin vaalituloksesta: Kruunun heikkeneminen auttaa taloutta epävarmuuden aikana

Ruotsin alustava vaalitulos äärimmäisen tiukka – punavihreät ja porvariblokki liki tasoissa

Ruotsin parlamenttivaalien alustava tulos on äärimmäisen tiukka. Hallitusneuvotteluista voi odottaa vaikeita, sillä punavihreä blokki ja porvariblokki ovat hyvin tasaväkisiä. Punavihreiden kannatus on 40,6 prosenttia ja porvariallianssin 40,3 prosenttia, kun äänestysalueista on laskettu 99,9 prosenttia. Lue lisää