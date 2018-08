Arktisen alueen vahvin merijää särkyy ensimmäistä kertaa – tutkijat pitävät alueella käynnissä olevaa ilmiötä pelottavana

Paksuin ja vanhin merijää arktisella alueella on alkanut hajota. Jäiden sulamisen seurauksena Grönlannin pohjoisosien vedet ovat avoinna, vaikka ne tavallisesti ovat kesäaikanakin jäässä.

Vastaavaa ilmiötä ei ole havaittu koskaan aikaisemmin. Tänä vuonna kuitenkin lämpimät tuulet ja ilmastonmuutoksen aikaansaama lämpöaalto pohjoisella pallonpuoliskolla ovat saaneet aikaan sen, että historiallista ilmiötä on arktisella alueella todistettu jo kahdesti.

Useat mediat kertovat erään meteorologin kuvailleen jään katoamista "pelottavaksi". Lisäksi useampi tutkija on todennut, että ilmiö saattaa pakottaa heidät tarkastelemaan uudemman kerran teorioitaan siitä, mitkä osat arktisesta alueesta kestävät lämpenemistä pisimpään.

Meri Grönlannin pohjoisrannikolla on tavallisesti niin tukevasti jäässä, että sitä on aivan viime aikoihin saakka kutsuttu "viimeiseksi jääalueeksi". Sen on oletettu olevan sinnikkäin taistelemaan planeetan lämpenemisestä aiheutuvaa sulamista vastaan.

Tavallisesta poikkeavat lämpötilapiikit ovat kuitenkin koetelleet jopa tätä pohjoisen sitkeää jääpeittoa. Armottomat tuulet ovat kuljettaneet jäätä kauemmas rannikolta kuin koskaan aikaisemmin satelliittimittausten historiassa. Mittauksia on tehty 70-luvulta saakka.

–Lähes kaikki jää Grönlannin pohjoispuolella on melko särkynyttä ja sen vuoksi myös liikkuvaisempaa, kertoo Ruth Mottran Tanskan ilmatieteenlaitokselta The Guardianille.

Jääkarhujen elinpiiri vaarassa

Tutkijat pelkäävät ilmiön olevan katastrofaalinen arktisen alueen eläimille. Jään sulaminen uhkaa jääkarhujen ja hylkeiden selviytymistä. Professori Peter Wadhams Cambridgen yliopistosta toteaa, että alueen sulamisella voisi olla vakavia seurauksia luonnolle.

–Ne [jääkarhut] kaivavat reikiä lumeen ja tulevat keväällä esiin metsästämään. Mutta jos ahtojää on siirtynyt merelle päin, ne tulevat esiin talviuniltaan ja jäävät ilman metsästysalueita, Wadhams kertoo brittilehti Independentille.

–Ne eivät voi uida kovin pitkälle. Jos jään karkaaminen kauas muuttuu pysyväksi tulevaisuudeksi, jääkarhuilla ei ole paikkaa, missä metsästää. Niiden elinpiiri katoaa, Wadhams jatkaa.