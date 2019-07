Ankara helleaalto riivaa 150 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa

WASHINGTON

Vaarallisen kova helleaalto on kurittanut Yhdysvaltoja viikonloppuna. Suurista kaupungeista ainakin New Yorkissa, Washingtonissa ja Philadelphiassa lämpötila on kohonnut 38 celsiusasteeseen.

Kuumat kelit ovat ulottuneet Yhdysvaltojen Keskilännestä Atlantin rannikolle. Alueella asuu lähes 150 miljoonaa ihmistä. Helleaallon odotetaan jatkuvan ainakin sunnuntai-iltaan saakka, kun Atlantin rannikolla oleva korkeapaie puskee mantereelle kuumaa ja kosteaa ilmaa. Kansallinen sääpalvelu on varoittanut, että vaarallisen korkeat lämpötilat ja ilman kosteus voivat aiheuttaa nopeasti lämpöhalvauksen, jos olosuhteisiin ei varauduta. Hellevaroituksia on annettu myös Kanadan itäosiin. Viranomaiset ovat kehottaeet ihmisiä juomaan tarpeeksi, pysymään mahdollisimman paljon sisätiloissa ja huolehtimaan, että lemmikkejä ja lapsia ei jätetä kuumiin autoihin. Ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen. Joukossa on muun muassa entinen amerikkalaisen jalkapallon NFL-pelaaja Mitch Petrus, joka kuoli torstaina 32-vuotiaana lämpöhalvaukseen työskenneltyään ulkona. Älkää rötöstelkö, please New Yorkin pormestari Bill de Blasio on julistanut kaupunkiin helteestä johtuvan hätätilan. Sunnuntaina oli määrä järjestää New York City Triathlon -kisa, mutta se peruttiin ensimmäistä kertaa. Kilpailu on järjestetty vuodesta 2001 alkaen. Keskuspuiston kaksipäiväinen Ozy Fest -tapahtuma peruttiin niin ikään, ja Washingtonissa tukalat olosuhteet johtivat suositun jazz-ulkoilmakonsertin perumiseen. Washingtonissa aamun alin lämpötila 27 celsiusastetta oli vain hieman alle vuonna 2015 koetun ennätyksen. New York on avannut kaupunkilaisille 500 vilvoittelupistettä. – Tämä on vakava, vakava juttu, pormestari varoitti kaupunkilaisia. Bostonissa asukkaat pääsevät helleinfernon vuoksi viikonloppuna ilmaiseksi kaupungin uima-altaille. Vaarallisista olosuhteista huolimatta helleaallosta on revitty myös hieman huumoria. Philadelphia Inquirer -lehti ehdotti kieli poskessa, että paikalliset voisivat lähteä etsimään helpotusta Miamista tai Phoenixista, joissa on nyt poikkeuksellisesti paljon viileämpää kuin Philadelphiassa. CNN:n mukaan Massachusettsissa on niin kuuma, että Braintreen poliisi on pyytänyt Facebookissa rikollisia siirtämään mahdollisia rötöstelysuunnitelmiaan ensi viikkoon.

STT