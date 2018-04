Analyysi: Syntyykö Korean niemimaalle vihdoin rauhansopimus 65 vuotta sodan päättymisen jälkeen?

Tuhkarokko tappanut kymmeniä lapsia Romaniassa – rokotepelko leviää internetissä

Rokotteista leviävät huhut ovat saaneet tuhoisia seurauksia Romaniassa, jossa viime aikojen tuhkarokkoepidemia on levinnyt laajasti. Noin 12 000 ihmistä Romaniassa on vuoden 2016 jälkeen sairastunut tuhkarokkoon. Heistä 46 on kuollut. Kuolleista 39 oli alle kolmivuotiaita lapsia, jotka eivät olleet saaneet rokotuksia. Lue lisää