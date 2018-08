Analyysi: Poliisi menetti tilanteen hallinnan, kun uusnatseja virtasi Chemnitzin kaupunkiin – mellakat ovat järkyttäneet Saksaa

BERLIINI

Analyysi

Sunnuntain vastaisena yönä 35-vuotias mies oli nostamassa rahaa ystävänsä kanssa pankkiautomaatilla itäsaksalaisessa Chemnitzin kaupungissa, kun hänet ilmeisesti yritettiin ryöstää. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa tappelussa saamiinsa veitseniskuihin. Maanantaina poliisi otti kiinni syyrialaisen ja irakilaisen miehen puukotuksesta epäiltyinä.

Vahvistettua tietoa kaupunkijuhlan aikana tapahtuneesta rikoksesta on niukasti. Teosta epäilty irakilaismies kärsi parhaillaan ehdollista vankeutta aiemmista rikoksistaan. Pakenemisvaaran takia hän on nyt vangittuna, eikä hän enää voi selvitä uudesta tuomiosta ehdonalaisella.

Myöhemmin sunnuntaina vihaista väkeä virtasi Chemnitzin kadulle. Mielenosoittajien keskuudessa oli myös uusnatseja, jotka tekivät natsitervehdyksiä. Poliisi menetti tilanteen hallinnan. Keskustan läpi kulkevasta ihmisjoukosta alettiin mediatietojen mukaan vainota keitä tahansa ohikulkijoita, jotka näyttivät ulkomaalaisilta.

Maanantaina Chemnitzissa osoitettiin mieltä uudestaan. Poliiseja oli nyt paikalla enemmän, mutta silti tuhannet ulkomaalaisvastaiset ja uusnatseja vastustavat mielenosoittajat pääsivät ottamaan yhteen. Parikymmentä henkeä loukkaantui.

Chemniztin mellakat ovat järkyttäneet Saksaa. Oikeutta omiin käsiin ottanut väkijoukko pääsi valloilleen oikeusvaltiossa, jossa järjestys on kunniassa.

Äärioikeisto on verkottunutta

Saksan osavaltioista Saksissa, jossa Chemnitz sijaitsee, oikeistopopulistipuolue AfD:llä on kovin kannatus. Itä-Saksassa ulkomaalaisvihamielisten mielipiteiden esittämistä suvaitaan helpommin kuin vanhan Länsi-Saksan alueella.

Ympäristö tämänkaltaisille mellakoille on nyt selvästi olemassa Itä-Saksassa, ja mellakoita saatetaan siksi nähdä myös tulevaisuudessa.

Mellakoissa näkyi äärioikeiston verkottuneisuus ja voimaantuneisuus. Kahakkaan kerättiin väkeä kaukaakin. Väkeä kiihotettiin kaduille myös väärien uutisten avulla.

Mellakat ovat myös horjuttaneet uskoa poliisiin. Saksassa poliisilla on runsaasti kokemusta väkivaltaisiksi kehittyvien mielenosoitusten hallinnasta ja laitaoikeiston ja -vasemmiston mielenosoitusten erillään pitäminen on Saksan poliisille rutiiniasia. Tällä kerralla tilannetta ei otettu riittävän vakavasti.

Myös Saksin poliisissa monet kannattavat AfD:tä. Vähän aikaa sitten AfD:n mielenosoitukseen vapaa-aikanaan osallistunut poliisi ja tämän töissä olleet virkaveljet estivät tv-toimittajia kuvaamasta kansallismielisten mielenosoitusta.

Nyt määräysten vastaisesti myös irakilaismiehen vangitsemismääräys on vuotanut oikeistoradikaaleille, mikä jälleen syö järjestyksenpitäjien uskottavuutta.

Itä-Saksan vahvaa tukea äärioikeistolaisille on selitetty seudun huonolla menestyksellä Saksan yhdentymisen jälkeen. Chemnitzissä tilanne on kuitenkin jo alkanut parantua. Nuoriso ei enää muuta alueelta kuten ennen.

Vaikka työttömyys on Saksan ja Saksin keskiarvoja korkeampi, se on selkeässä laskussa. Kun vanhat ammattilaiset ovat ikääntyneessä kaupungissa alkaneet samalla siirtyä joukoin eläkkeelle, työpaikkoja on auki eri alojen osaajille. Talous kasvaa ja sitä puskee ylös Chemnitzissäkin saksalainen vientiteollisuus, joka myy tuotteensa ulkomaalaisille.

Chemnitz tarvitsee työväkeä, asiakkaita ja matkailijoilta muualta, ja mellakat tekevät näiden houkuttelusta hankalampaa. Uusimmat mellakat sopivat kaupungille erityisen huonosti.

Fakta

Tsekin rajalla sijaitseva Chemnitz tunnettiin Itä-Saksan aikana nimellä Karl-Marx-Stadt.

Työvoimaviranomaisten laskema työttömyysprosentti oli Chemnitzissä heinäkuussa 7,3. Koko Saksassa vastaava luku on 5,1.

Saksin yleisradioyhtiö MDR:n kyselyn mukaan 25 saksilaisista äänestäisi AfD:tä, jos osavaltiovaalit pidettäisiin nyt. Kannatus on lähellä kristillisdemokraatteja, jota äänestäisi 30 prosenttia Saksin äänestäjistä.

Siirtolaistaustaisia asukkaita on Saksissa ja kaikissa muissa entisen Itä-Saksan alueen osavaltioissa 6-7 prosenttia väestöstä. Osuus on huomattavasti alhaisempi kuin entisen Länsi-Saksan alueen osavaltioissa