Analyysi: Kertshinsalmen kriisiä edelsi kaksi konfliktia – Venäjä jäädytti varallisuutta ja Ukrainan ortodoksit irtaantuivat Moskovan vallan alta

Venäjä otti Ukrainalta kolme laivaston alusta haltuun sunnuntaina Krimillä. Valtauksen yhteydessä venäläiset tulittivat aluksia ja useita ukrainalaisia haavoittui. Ukrainalaisalukset olivat olleet siirtymässä Kertshinsalmen kautta Asovanmerelle. Salmen ylittävä silta yhdistää Venäjän ja Krimin niemimaan.

Mustallamerellä sattuneen yhteenoton taustalla on maiden välisten suhteiden heikentyminen jo aiemmin syksyllä. The New York Times kertoi marraskuun alussa Venäjän pääministerin Dimitri Medvedevin julkistaneen päätöksen, jonka perusteella 68 ukrainalaisyrityksen ja 322 ukrainalaishenkilön varallisuus jäädytettiin Venäjällä. Pakotteiden arvioitiin murentavan maiden välisiä poliittisia ja taloudellisia suhteita.

Varojen jäädyttäminen iski suoraan myös Ukrainan valtiojohdon lähipiiriin. Yksi pakotelistan nimistä oli Ukrainan presidentin Petro Porošenkon poika Olexiy . Myös Ukrainan sisäministeri Arsen Avakov , turvallisuuspalvelun johtaja Vasyl Hrytsak sekä entinen pääministeri Julija Tymošenko olivat Venäjän julkaisemalla pakotelistalla.

Pois Moskovan vallasta

Pakotteiden ohella maiden suhteita on rasittanut myös kirkollinen kriisi. Patriarkaatti päätti lokakuussa myöntää Ukrainan ortodokseille autokefalian eli itsenäisen kirkon aseman. Samalla kirkko irtautui Moskovan patriarkaatin alaisuudesta.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvosteli tapausta Yhdysvaltojen tukemaksi provokaatioksi. Lavrovin reaktio osoittaa, että ortodoksisella kirkolla on vahva asema ja kytkös valtioon Venäjällä.

Pian päätöksen jälkeen Venäjän ortodoksisen kirkon Pyhä Synodi eli piispainkokous kokoontui ensimmäistä kertaa historiassaan Valko-Venäjällä. Kokoontumisessa käsiteltiin Ukrainan irtaantumista Moskovan vallan alta.

Synodi päätti katkaista ehtoollisyhteyden Ekumeenisen patriarkaatin kanssa. Syynä oli nimenomaan patriarkaatin Ukraina-päätös.

Samalla piispat päättivät pyytää Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirilliä ilmoittamaan ortodoksisten paikalliskirkkojen johtajille Venäjän ortodoksisen kirkon kannan ja kutsua heitä etsimään yhdessä "ulospääsyä vaikeasta tilanteesta, joka uhkaa hajottaa ortodoksisen maailman yhtenäisyyden".

Mustallamerellä tapahtuneella alusten haltuunotolla Venäjä osoitti olevansa valmis estämään kaikin keinoin ukrainalaisten sota-alusten pääsyn Asovanmerelle. Merellä tapahtuneen yhteenoton voi nähdä jonkinlaisena jatkumona syksyn aiemmille konflikteille ja maiden välien viilentymiselle.