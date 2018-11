Analyysi: Irlannissa huokaistiin helpotuksesta kun brexit-sopimus estää kovan rajan syntymisen saaren keskelle

DUBLIN

Britannian hallituskriisin myllätessä täysillä kierroksilla huokaistiin Irlannissa torstaina helpotuksesta.

Britannian brexit-ehdotuksessa Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen tulevan EU-rajan ylittämiseen ei liitettäisi tavaroiden viemiseen tai ihmisten kulkemiseen liittyviä rajamuodollisuuksia.

Rajakysymys on ollut kuuma peruna Irlannissa.

Pohjois-Irlannin asioista vastaava ministeri Shaleish Vara erosi Britannian pääministeri Theresa Mayn hallituksesta torstaiaamuna. Vara on vastustanut Pohjois-Irlannin ja Irlannin välistä kovaa rajaa mutta pitänyt yleisesti Mayn brexit-ehdotusta Britanniaa hajottavana tekijänä.

Maylle syytös hajottamisesta

Myös Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP:n johtaja Nigel Dodds on syyttänyt Mayta Britannian hajoamiseen liittyvän suunnitelman tekemisestä.

Tasavaltalaispuolue Sinn Féinin puheenjohtaja Mary Lou McDonald pitää brexit-ehdotusta vähiten huonona vaihtoehtona Irlannin kannalta.

Hänen mukaansa ehtojen tarkennusta tarvitaan etenkin Irlannin kansalaisten oikeuksiin Pohjois-Irlannissa. Sinn Féin on edustettuna sekä Irlannin että Pohjois-Irlannin parlamenteissa.

McDonaldin varovaisuus kielii siitä, että muistissa ovat edelleen menneiden vuosikymmenten levottomuudet ja saaren pohjoisosan poliittiset ristiriidat.

Saaren yhdistymistä väläytetty

Brexit-ehdotuksessa on kokonaisuutta ajatellen erityisesti mainittu Pitkänperjantain rauhansopimuksen (1998) kunnioittaminen ja irlantilaisten vapaa liikkuvuus Britannian alueella.

Britannian hajoamispuheet eivät ole aivan tuulesta temmattuja. Pohjois-Irlanti on Britannian alueista yksi EU-myönteisempiä.

Brexit-päätöksen jälkeen Irlannin saarella on uumoiltu Pohjois-Irlannin ja Irlannin lähentymistä. Ajoittain on jopa väläytelty Pohjois-Irlannin liittämistä Irlantiin ja sitä kautta pysymistä Euroopan unionissa.

Tuore ehdotus pohjoisen rajavapaudesta ei kuitenkaan poista kauppamuodollisuuksia, jotka tulevat ennen pitkää Irlannin ja Britannian pääsaaren väliselle jättimäiselle kaupankäynnille.

Matkailuala voi kärsiä

Suurin osa Irlannin yritysjohtajista on ollut huolissaan brexitin tuomista vientiongelmista.

–Yritysten on vaikea tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia, sillä Britannian puolella olevat toimijat eivät itsekään tiedä mitä tulee tapahtumaan. Aina tulee olemaan voittajia ja häviäjiä, sanoo Neil McDonnell. Hän on Irlannin pienten ja keskisuurten yritysten liiton ISME:n toimitusjohtaja.

McDonnellin mukaan rahoitusalan ja kaupallisen lain yritykset ovat todennäköisesti voittajia, pienen voittomarginaalin yritykset kuten ruoka-, matkailu- ja kemikaalialat häviäjiä.

Markkinointi siirtyy Irlantiin

Käytännössä tilanne voi olla yrityksille vaikea, vaikka Britannian hallituskriisi helpottaisi ja brexit-ehdotus menisi EU-huippukokouksessa marraskuun 25. päivänä läpi, jolloin tavaroiden kauttakulku Euroopasta Britannian kautta Irlantiin ilman muodollisuuksia sallittaisiin.

–Irlanti on markkinoina niin pieni maa, että tähän mennessä lakiasiat, markkinointi ja lanseeraus on tehty Britanniasta. Tämän jälkeen ne on tehtävä itse Irlannissa, Neil McDonnell luettelee.