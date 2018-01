Analyysi: Hallinnon sulkeminen näkyy harvan amerikkalaisen arjessa – kriisi on ennen muuta poliittinen

Yhdysvaltojen valtionhallinnon sulkeminen kuulostaa dramaattiselta, mutta käytännössä se vaikuttaa lähinnä valtionhallinnossa työskentelevien elämään. Rivikansalainen ei välttämättä huomaa sulkemista mitenkään.

Posti kulkee edelleen, lentoliikennettä jatketaan normaalisti ja armeija jatkaa maan puolustamista. Sosiaalitukien maksamista jatketaan, ja valtion köyhille ja iäkkäille kustantamat sairausvakuutukset pysyvät voimassa.

Uutta passia tai aselupaa odottaville hallinnon sulkeminen on huono uutinen, sillä heidän asiansa käsittely jatkuu vasta sulun päätyttyä.

Yhdysvalloissa matkaileville hallinnon sulkemisesta voi koitua mielipahaa, sillä kansallispuistot ja monet museot ja nähtävyydet toimivat valtionhallinnon alaisuudessa. Esimerkiksi New Yorkissa Vapaudenpatsas suljettiin viikonloppuna kokonaan.

Matkailukohteet pyritään pitämään auki

Sulkemisen vaikutus matkailijoihin on kuitenkin pyritty pitämään mahdollisimman pienenä. Esimerkiksi kansallispuistot ovat auki, vaikka ne joskus aikaisemmin on pidetty kiinni hallinnon sulkemisen aikana. Vapaudenpatsaskin avattiin taas maanantaina, kun New Yorkin osavaltio oli luvannut rahoittaa sen toiminnan siihen saakka, että valtion rahahanat taas aukeavat.

Jos sulkeminen jatkuu pitkään, isommatkin asiat kuten ovat uhattuina. Yhdeksi pelinappulaksi poliittisessa pelissä on päätynyt vähäosaisten perheiden lasten sairausvakuutuksia maksava valtion ohjelma, jonka piirissä vakuutetuista lapsista osa on vaarassa jäädä pian ilman vakuutusta, mikäli puolueet eivät pääse sopuun budjetista.

Virkamiehille pakkolomaa tai lisätöitä

Valtionhallinnossa työskenteleville hallinnon sulkeminen merkitsee pakkolomaa – tai ylimääräistä työstressiä.

Tuhannet työntekijät jäivät maanantaina kotiin tai tulivat töihin vain hetkeksi antamaan töissä oleville ohjeita siitä, miten kiireellisiä asioita tulee hoitaa heidän poissa ollessaan. Pakkolomalaisten tarkka määrä ei vielä ole tiedossa, mutta vuonna 2013 hallinnon sulkeminen pakotti jopa 850?000 valtionhallinnon työntekijää vapaalle.

Palkka ei tällä hetkellä juokse sen enempää töissä olevilla kuin pakkolomalaisillakaan, mutta mitä todennäköisimmin heille maksetaan sulkemisen ajalta täysi palkka takautuvasti, kun hallinto saadaan taas pyörimään.

Kumpikaan puolue ei hyödy sulkemisesta

Sulkemisen poliittisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Vaikka tilanne ei vaikuta useimpien kansalaisten arkeen, äänestäjät ovat tyytymättömiä siihen, että sulkemiseen ajauduttiin.

Aiempina vuosina sulkemisen sattuessa tiedotusvälineet ja kansalaiset ovat syyttäneet varsin johdonmukaisesti jompaakumpaa puoluetta. Tällä kertaa tilanne on kuitenkin tulkinnanvarainen.

Republikaanit syyttävät demokraatteja, jotka eivät suostuneet lykkäämään hallinnon sulkemista väliaikaisratkaisulla. Demokraatit puolestaan syyttävät presidentti Donald Trumpia, jonka he sanovat estäneen puolueiden välisen kompromissin syntymisen.

Tiedotusvälineet ovat pääsääntöisesti pitäneet esillä kummankin osapuolen näkemyksiä sen sijaan, että ne olisivat osoittaneet sormella tiettyä syyllistä.

Politiikkamedia Politicon toissa viikolla tekemässä mielipidemittauksessa vaikutti siltä, että syyn saisivat niskoilleen republikaanit. Ennen hallinnon sulkemista tehdyssä kyselyssä noin puolet vastaajista sanoi pitävänsä Trumpia vastuullisena tilanteesta, kun taas alle kolmasosan mielestä tilanne oli demokraattien syytä.

Poliittista hyötyä hallinnon sulkemisesta saa tuskin tällä kertaa kumpikaan puolue.