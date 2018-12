Alkuperäiskansan kuoleva kieli nousi suosituksi Uudessa-Seelannissa

AUCKLAND/ROTORUA/WELLINGTON

Uusi-Seelanti näyttää maailmalle mallia alkuperäisväestön kielen ylläpitämisessä. Maan alkuperäisväestön maorien kieli maori uhkasi hävitä kokonaan ja on edelleen Unescon mukaan uhanalainen. Kielen suosio kuitenkin kasvaa koko ajan niin nuorten maoritaustaisten kuin ei-maoritaustaisten uusiseelantilaisten keskuudessa.

Uudessa-Seelannissa englanti oli vielä joitain vuosikymmeniä sitten syrjäyttämässä täysin maorin kielen. Maoreista lähinnä vanhukset puhuivat maorin kieltä. Nykyiset keski-ikäiset muistavat, että koulussa heitä saatettiin rangaista maorin puhumisesta ja vanhempia rohkaistiin puhumaan lapsilleen vain englantia.

– Lapsena ja etenkin teininä häpesin taustaani ja yritin piilottaa sen. Nyt olen ylpeä siitä, että olen maori, kertoo Amiria Puia-Taylor STT:lle.

Aucklandissa asuva 30-vuotias Puia-Taylor on juuri ottanut itselleen maorinaisten perinteisen leukatatuoinnin. Hänen käsiensä tatuoinnit kertovat vanhempien sukujen tarinaa. Isovanhemmat opettivat hänelle maorin kielen ja kasvattivat hänestä maorin, mutta naisen vanhemmat puhuivat lapsilleen vain englantia.

– Mietin kasvotatuointia pitkään, koska se on niin näkyvä. Jos olisin esimeriksi asiakaspalvelutyössä, en varmasti olisi kasvotatuointia ottanut. Maorien asema on parantunut, mutta syrjintääkin vielä on, Puia-Taylor sanoo.

Tavoitteena maorin kielen opetus kaikkiin kouluihin

Maorin kielikurssien suosio kasvaa koko ajan. Noin neljännes maan peruskouluista tarjoaa maorin kielen opintoja. Valtion tavoitteena on saada maorin kielen opetusta tarjolle kaikkiin valtion kouluihin vuoteen 2025 mennessä. Suurin ongelma on pula kielitaitoisista opettajista.

– Hyvin monissa kouluissa käytetään opetuksessa maorinkielisiä sanoja kuten tervehdyksiä ja kaikissa esikouluissa opetellaan esimeriksi numerot ja värit maoriksi sekä lauletaan maorinkielisiä lauluja, kertoo maorikielikomission johtava neuvonantaja Colin Feslier.

Hän ei pidä ajatuksesta maorin kielen kouluopetuksen pakollisuudesta, vaikka osa vanhemmista sitä vaatiikin.

– Maorikielikomission tavoitteena on saada maorin kielestä hyväksytty ja elävä arjen kieli englannin rinnalle. Tilanne on jo aika hyvä, Feslier sanoo.

STT