Ainakin neljä kuoli helikopterionnettomuudessa Pohjois-Norjassa

Järjestikö Venäjä tšetšeenimiehen murhan Berliinissä? – Pahamaineinen GRU-tiedustelupalvelu kytketty myös Skripalien myrkytysyritykseen

Berliinissä paljastunut tšetšeenimiehen murha on saamassa kansainvälisiä poliittisia kytköksiä. Saksassa turvapaikanhakijana ollut Zelimhan Hangošvili ammuttiin viikko sitten perjantaina berliiniläisessä puistossa. Peruukilla naamioitunut hyökkääjä ampui uhriaan kahdesti ja pakeni paikalta. Hangošvili on tiettävästi taistellut Tšetšenian sodassa Venäjää vastaan. Saksalaisviestimien mukaan hän on lisäksi avustanut Georgian ja Ukrainan viranomaisia. Lue lisää