Irakin parlamentti haluaa Yhdysvaltain johtaman liittouman sotilaat pois maasta

Australian valtavien palojen sammutustöihin on kerätty miljoonia euroja

Maailmanlaajuinen rahankeräys Australian massiivisten metsäpalojen sammustustöihin on kerryttänyt miljoonia euroja. Jo kuukausia riehuneet palot ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja, ja viikonloppuna tilanne on ollut poikkeuksellisen paha. Kuolonuhrien määrä on tällä hetkellä 24. Lue lisää