Afganistanin parlamenttivaalit jatkuvat sunnuntaina turvallisuusuhista huolimatta – Äänestyspaikalle tehdyssä pommi-iskussa kuoli 15 ihmistä Kabulissa

Toistakymmentä kuollut hyökkäyksissä Afganistanissa vaalipäivänä

Ainakin toistakymmentä ihmistä on kuollut ja toistasataa haavoittunut Afganistanissa vaalipäivänä tehdyissä iskuissa, viranomaiset kertovat. Valtaosa väkivallasta on tapahtunut pääkaupunki Kabulissa, jossa on räjäytetty pommeja useilla äänestyspaikoilla. Lue lisää