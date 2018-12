Abortit pian sallittuja myös Irlannissa – parlamentti hyväksyi lakialoitteen

Irlannin parlamentti on hyväksynyt lakialoitteen, joka sallii abortin. Seuraavaksi laki etenee presidentin allekirjoitettavaksi.

Irlannin pääministeri Leo Varadkar kuvailee lain hyväksymistä historialliseksi hetkeksi naisille.

BBC:n mukaan lakiuudistuksen myötä abortti on sallittu 12 raskausviikolle asti, jos sikiöllä on hengenvaarallinen poikkeavuus tai jos äidin fyysinen terveys tai mielenterveys on vaakalaudalla.

Irlanti äänesti toukokuisessa kansanäänestyksessään aborttikiellon lieventämisestä. Tuolloin lieventämisen puolesta äänesti 66,4 prosenttia irlantilaisista.

Ennen lakimuutosta raskaus on voitu keskeyttää Irlannissa vain, jos se uhkaa naisen henkeä. Esimerkiksi insestistä tai raiskauksesta raskaaksi tulleella ei ole ollut oikeutta aborttiin.

