18 päivän piina on ohi – kaikki thaipojat pelastettiin luolasta, mutta matka jalkapallon MM-finaaliin tulisi liian nopeasti

Kaikki thaipojat ovat päässeet ulos Tham Luangin luolastosta, kertoo Thaimaan laivasto. Tämänpäiväisessä pelastusoperaatiossa tuotiin viimeiset neljä poikaa ja heidän valmentajansa ulos luolasta. Heidät on siirretty helikoptereilla Chiang Rain kaupungissa olevaan sairaalaan.

Eilen ja sunnuntain aikana luolasta pelastettiin kahdeksan poikaa. Aiemmin pelastetut pojat voivat olosuhteisiin nähden hyvin. Kahdella on havaittu keuhkokuumeen merkkejä, ja kaikilla oli luolasta ulospääsyn jälkeen alilämpöä.

Luolassa on vielä neljä pelastusoperaatioon osallistunutta sukeltajaa, kolme sotilasta ja yksi lääkäri. Heidän odotetaan pääsevän pian ulos luolasta.

Aiemmin pelastettuja poikia on pidetty sairaalassa eristyksessä tartuntariskin takia. Ensimmäisenä luolasta ulos tulleet pojat ovat saaneet tavata vanhempiaan lasin läpi.

Viime lauantaina pojat saivat kirjoittaa mustekynällä kirjeitä vanhemmilleen. Monet pojat kertoivat kirjeissä rakastavansa vanhempiaan. Luolassa olleista pojista nuorin, 11-vuotias Titun, kertoi kirjeessään haluavansa syödä paistettua kanaa. Pojan isä on kertonut CNN:lle, että jalkapallohullu poika saa mitä haluaa, kun hän pääsee ulos luolasta.

Pojat ovat kaipailleet jo kovasti herkullista thairuokaa

Sairaalassa olevat pojat ovat kovasti halunneet syödä herkullista thairuokaa, mutta tähän asti he ovat saaneet syödä ainoastaan laimennettua puuroa, leipää ja hieman suklaata, koska heidän ruoansulatusjärjestelmänsä täytyy ensin toipua pitkästä aliravitsemuksesta.

Pojilta jää näillä näkymin jalkapallomatka MM-finaaliin Moskovaan väliin, koska heidän pitää olla vähintään seitsemän päivää sairaalassa. Kansainvälinen Fifa oli kutsunut pojat ja heidän valmentajansa MM-kisojen finaaliin, jos he pääsevät ajoissa ulos luolasta. Finaali pelataan sunnuntaina 15. heinäkuuta.

Jalkapallojoukkueen pojat ja heidän valmentajansa ehtivät olla 18 päivää luolassa. He jäivät loukkuun luolaan 23. kesäkuuta, kun he menivät sinne rankkasadetta suojaan. Pelastusoperaatio oli erityisen vaikea, koska luola oli suurelta osin veden peitossa ja luolassa on kapeita kohtia, joiden läpi on vaikea päästä.

Yle, The Guardian, BBC, CNN