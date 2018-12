Yhdysvaltalainen Zynga ostaa suomalaisen Small Giant Gamesin, ensimmäisen vaiheen kauppahinta liki puoli miljardia euroa

HELSINKI

Yhdysvaltalainen peliyhtiö Zynga ostaa suomalaisen Small Giant Games -pelistudion, yhtiöt kertovat tiedotteessa. Ensimmäisessä vaiheessa suomalaisyhtiön osakkeista myydään 80 prosenttia, ja kauppahinta on 560 miljoonaa dollaria eli noin 490 miljoonaa euroa.

Loput osakkeet on tarkoitus ostaa kolmen vuoden kuluessa ennalta sovittujen kannattavuustavoitteiden perusteella. Kaupan odotetaan vahvistuvan vuoden vaihtuessa.

Empires & Puzzles -pelistä tunnetun Small Giants Gamesin pelien kehittäminen ja markkinointi jatkuvat yhtiön mukaan entisellään Helsingistä. Yhtiön avainhenkilöt jäävät nykyisiin tehtäviinsä ja yhtiön osakkaiksi.

Small Giant Games on vuonna 2013 perustettu mobiilipeleihin erikoistunut pelistudio. Yhtiöllä on 47 työntekijää, joista osa on entisiä Habbo Hotellin ja Rovion avainhenkilöitä.

– Yhdistyminen Zyngan kanssa on oikea askel kehityspolullamme. Toimimme jatkossa erillisenä studiona osana Zyngaa säilyttäen oman identiteettimme, yrityskulttuurimme sekä itsenäisyyden luovassa suunnittelussa, sanoo Small Giant Gamesin perustajaosakas ja toimitusjohtaja Timo Soininen tiedotteessa.

Soinisen mukaan tarkoituksena on vastedes hyödyntää amerikkalaisyhtiön isoja resursseja ja osaamista uusien pelien kehittämiseksi ja Empires & Puzzles -pelin kasvun vauhdittamiseksi.

Empires & Puzzles on fantasiaroolipeli, jota on ladattu yli 26 miljoonaa kertaa. Sillä on globaalisti yli 1,6 miljoonaa pelaajaa päivässä.

Zynga sanoo olevansa vakuuttunut pelin laadusta ja katsoo yritysoston kiihdyttävän yhtiön kasvua.

STT