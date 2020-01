Vuosikymmen alkaa asuntokaupan myötätuulessa – visaisempaa syrjäseuduilla ja idässä ylipäänsä

Sijoittamisen voi aloittaa 15 eurolla kuukaudessa – varo mutkikkaita tuotteita ja hajauta

Asiantuntijoiden mukaan kuka tahansa, jolla jää kuukaudessa vähän rahaa pakollisten menojen jälkeen, voi sijoittaa. Aalto-yliopiston professori Elias Rantapuska, joka on tutkinut kotitalouksien rahoituspäätöksiä sekä osakesijoittamisen analyysipalveluita tarjoavan Inderesin analyytikko Juha Kinnunen vakuuttavat STT:n haastattelussa, että aina on hyvä aika aloittaa sijoittaminen, vaikka tulevan vuoden näkymiä on hankala ennustaa.