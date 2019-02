Viria osti identiteetinhallinnan palveluihin erikoistuneen Spellpoint Oy:n

Pohjalainen tieto- ja turvateknologiayhtiö Viria tiedottaa ostaneensa identiteetin- ja pääsynhallinnan palveluiden tuottamiseen erikoistuneen yrityksen Spellpoint Oy:n. Kaupalla Viria vahvistaa omaa kyberturvapalveluiden tarjontaansa.

– Pääsynhallintaa tarvitaan kaikkialla, missä käytetään tietojärjestelmiä ja verkkoja. Se varmistaa, että niihin pääsevät ne, joilla on asianmukaiset oikeudet, mutta eivät muut. Näin ollen se on tietoturvan ja tietosuojan kannalta aivan perusasioita. Mitä isommasta organisaatiosta on kyse, sitä kompleksisempi on myös pääsynhallinta, ja sitä tehostamalla asiakkaamme voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä, sanoo Virian digitaalisen turvallisuuden liiketoimintajohtaja Pertti Pikkarainen yhtiön lähettämässä tiedotteessa.

Spellpoint on vuonna 2000 perustettu it-palveluyhtiö, joka tarjoaa identiteetin- ja pääsynhallinnan palveluita (IAM) isoille ja keskisuurille yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. Yrityksessä työskentelee 26 henkilöä. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Petteri Aatola, joka on yksi sen entisistä omistajista.