Viria myi DNA-osakkeitaan

Viria Oyj on myynyt osan omistamistaan DNA:n osakkeista. Myyntihinta oli 16,8 miljoonaa euroa, josta Virialle tuli myyntivoittoa yli 13,5 miljoonaa euroa.

– DNA:n osakekurssi on kehittynyt positiivisesti ja halusimme hyödyntää sen myymällä osan DNA-omistuksestamme. DNA muodostaa erittäin ison osan osakesijoituksistamme, joten myynti on perusteltu myös riskin hajauttamisen kannalta. DNA on hyvin hoidettu yhtiö, eikä meillä ole tarkoitus myydä tässä vaiheessa lisää osakkeita, kertoo Viria Oyj:n toimitusjohtaja Mika Vihervuori.