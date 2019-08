Virheellisten verokirjeiden syyksi paljastui ohjelmistovirhe

HELSINKI

Verottajan lähettämissä kirjeissä olleiden virheiden aiheuttajaksi on paljastunut ohjelmistovirhe, kerrotaan Verohallinnosta STT:lle.

Ohjelmistovirhe on ollut Verohallinnon tulostustoimittajan käyttämässä sovelluksessa.

– Siellä on bugi siinä softassa, kertoo ict-palveluiden johtaja Mika Koskelo Verohallinnon kehitys- ja tietohallintoyksiköstä.

Ongelmien syy selvisi viikonlopun aikana. Koskelon tietojen mukaan ohjelmistovirhettä ei ole vielä korjattu, mutta verottaja odottaa saavansa piakkoin lisätietoja tilanteesta.

Verottaja lähetti viime viikon tiistaina asiakkailleen paperisia verotuspäätöksiä, verokortteja ja muita tulosteita, joissa oli osittain toisen ihmisen tietoja. Ongelma tuli ilmi torstaina, kun verottaja alkoi saada yhteydenottoja virheellisiä kirjeitä saaneilta ihmisiltä.

Verohallinto keskeytti kirjeiden tulostuksen heti, kun ongelmat havaittiin.

Virheitä sisältävässä erässä on 27 000 kirjettä, mutta verottajan mukaan vain pienessä osassa näistä kirjeistä on virheellisiä tietoja.

– Meillä on aika suuri varmuus, että virheellisten kirjeiden määrä on merkittävästi pienempi, Koskelo sanoo.

Kirje-erässä on yli 200 000 sivua

Verohallinnon työntekijät ovat käyneet kirjeitä läpi käsin viikonlopun aikana. Kirjeitä tutkimalla pyritään Koskelon mukaan saamaan käsitys siitä, mitä tietoja on sekoittunut ja mihin kirjeisiin. Kirjeiden läpikäyminen käsin on kuitenkin työlästä, koska erässä on yhteensä yli 200 000 sivua.

Koskelon mukaan tavallinen veronmaksaja ei pysty tarkistamaan, onko omia verotietoja päätynyt virheen seurauksena väärään osoitteeseen.

– Sitä ei välttämättä pysty kukaan tekemään. Siellä on siirtynyt sellaisia tietoja, joista ei voi mitenkään päätellä, kenen tietoja ne ovat, Koskelo sanoo.

Hänen mukaansa osa virheellisistä verotiedoista voi jäädä selvittämättömiksi. Mutta jos verokirjeeseen on tulostunut esimerkiksi puolison verotietoja, saattaa niiden alkuperän pystyä päättelemään.

Verohallinto sanoo lähettävänsä kirjeen kaikille asiakkaille, joita virhe on koskenut tai joiden tietoja on mennyt virheellisiin kirjeisiin.

Verottajan mukaan ongelmat koskivat nimenomaan tulostusvaihetta. Sen sijaan verotusjärjestelmässä ja OmaVero-palvelussa tiedot ovat oikein.

Verottaja kehottaa asiakkaita hävittämään virheelliset kirjeet.