Tileille saapuvissa maksuissa viivästyksiä – häiriö eurooppalaisessa maksujärjestelmässä

HMD julkisti viisi uutta Nokia-puhelinta – joukossa uusi versio 1990-luvun "banaanista"

Nokian puhelimia lisenssillä valmistava suomalaisyhtiö HMD Global on julkistanut viisi uutta Nokia-puhelinta Mobile World Congress -tapahtumassa Barcelonassa. Uusista puhelimista neljä on Android-käyttöjärjestelmällä varustettuja älypuhelimia ja yksi on modernisoitu versio vanhasta Nokia-klassikosta. Lue lisää