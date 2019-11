Verotiedot julki aamulla – Supercell-kaksikko hallitsi tulokärkeä vuosi sitten

Naisia ja miljardöörejä ei juuri näy, kun Suomen huipputuloisia listataan verotietojen perusteella

Suomen tulohuipulla naiset ovat edelleen harvassa. Määrä on kuitenkin hiljalleen kasvanut erityisesti finanssikriisin jälkeen. Palkansaajien tutkimuslaitoksen vanhemman tutkijan Terhi Ravaskan mukaan kehityksen takana on muun muassa se, että naisia on noussut aiempaa enemmän korkeisiin asiantuntijatehtäviin sekä johtajiksi. Lue lisää