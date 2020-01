Uudessa Aurora Botnia-laivassa käytetään Danfossin taajuusmuuntajia, laiva liikkuu satamassa pelkällä akkuenergialla

Yli sata Tesla-kolaria tutkintaan – autojen epäillään kiihdyttäneen itsestään

Sähköauto Teslan turvallisuus on joutunut kyseenalaiseksi, kertovat amerikkalaismediat. CNN kertoo, että liikenneturvallisuusviranomaisten tietoon on saatettu 110 Tesloille tapahtunutta onnettomuutta, joissa on loukkaantunut yhteensä 52 ihmistä. Teslojen epäillään kiihdyttäneen itsestään. Lue lisää