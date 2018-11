Olkiluoto 3 viivästyy vieläkin, valmistuminen harppasi monta kuukautta myöhemmäksi – "Mikään vehje ei ole hajonnut"

HELSINKI

Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin valmistuminen viivästyy jälleen. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima (TVO) ilmoitti torstaina uudesta aikataulusta, jonka mukaan säännöllinen sähköntuotanto Olkiluoto 3:ssa alkaa tammikuussa 2020.

Edellisen aikataulun mukaan säännöllisen sähköntuotannon piti alkaa jo syyskuussa 2019. Viime vuoden syksyllä arvio oli toukokuussa 2019, ja sitä edeltäneen arvion mukaan vuoden 2018 lopussa. Aikataulu on matkan varrella venynyt kerta toisensa jälkeen.

Uusin viivästyminen johtuu siitä, että Olkiluoto 3:n käyttöönottotestit ovat kestäneet useita kuukausia ennakoitua pidempään.

– Sinänsä tässä ei mitään uutta tai mullistavaa ole tullut esille, mutta käyttöönottotestien suoritus on kestänyt kauemmin kuin suunniteltiin, kertoo OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen TVO:lta.

– Mikään vehje ei ole hajonnut tai mitään muuta negatiivista ei ole tullut näissä kokeissa esiin. Ne kokeet, jotka on saatu tehtyä, ovat menneet ihan ok, mutta suoritusvauhti on ollut selkeästi hitaampi kuin arvioimme, Silvennoinen sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa käyttöönottotestit jatkuvat vielä ensi vuonna "suunnilleen kesän korvalle asti".

Olkiluoto 3:n laitostoimittajan eli Arevan ja Siemensin yhteenliittymän mukaan polttoaine asennetaan reaktoriin kesäkuussa 2019, laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa verkkoon lokakuussa 2019, ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa tammikuussa 2020.

TVO ei spekuloi lisäkorvauksilla

Silvennoinen ei halua ottaa kantaa siihen, paljonko uusin viivästys aiheuttaa TVO:lle ylimääräisiä kustannuksia.

– Onhan siitä tietysti arvio olemassa, mutta se ei ole julkinen arvio, Silvennoinen sanoo.

Kun TVO ja laitostoimittaja viime keväänä pääsivät sopuun Olkiluoto 3:n viivästymiskorvauksista, TVO oli saamassa 450 miljoonan euron korvaukset. Uusimman lykkääntymisen myötä TVO:lle saattaa aueta mahdollisuus vaatia lisäkorvauksia.

Osapuolet olivat sopineet myös, että jos Olkiluoto 3 ei valmistu vuoden 2019 loppuun mennessä, niin laitostoimittaja joutuu maksamaan TVO:lle valmistumisen ajankohdasta riippuen enintään 400 miljoonan euron lisäkorvauksen.

Silvennoisen mukaan nyt on vielä liian aikaista spekuloida mahdollisilla lisäkorvauksilla.

– Nämä korvausasiat ja muut ratkeavat todellisen valmistumisajankohdan mukaan eikä suunnitellun ajankohdan mukaan. Sitten kun laitos on valmis, niin sitten näihin asioihin… Sitten ne selviää.

Olkiluoto 3:n rakentaminen Eurajoella Satakunnassa alkoi vuonna 2005, ja sen oli alun perin tarkoitus aloittaa sähköntuotanto jo vuonna 2009. Hanke on siis lykkääntynyt noin vuosikymmenen verran alkuperäisestä aikataulusta.

Suomessa on ennestään neljä ydinvoimalayksikköä, ja Olkiluoto 3 olisi viides. Kuudennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamista suunnitellaan Pyhäjoelle.

STT