Tjäreborgin emoyhtiö Thomas Cook konkurssiin, 150  000 brittiä yhtiön matkoilla ulkomailla

Yhdysvaltojen keskuspankilta odotetaan uutta koronlaskua

Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan laskevan ohjauskorkoaan tänään jo toista kertaa tänä vuonna. Fedin pääjohtaja Jerome Powell on antanut ymmärtää, että koronlasku on edessä, koska talouskehityksessä on merkittäviä riskejä. Powellin on määrä kertoa päätöksistä tänään iltayhdeksältä Suomen aikaa. Lue lisää