Tänään on veromätkyjen ensimmäinen eräpäivä

Tänään on veromätkyjen maksamisen ensimmäinen eräpäivä.

Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen maksuerään. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään tänään, ja toisen erän viimeinen maksupäivä on 1. helmikuuta 2019.

Verovuoden 2017 jäännösvero on maksettava yhdellä kertaa viimeistään tänään, jos jäännösveron määrä on alle 170 euroa.

Veronpalautukset puolestaan kilahtavat tileille 11. joulukuuta.

