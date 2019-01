Talousmahtien kauppaneuvottelut päätökseen – sisällöstä luvassa tietoja vasta myöhemmin

PEKING/LONTOO

Yhdysvallat ja Kiina ovat saaneet päätökseen kolmannelle päivälle venyneet kauppaneuvottelunsa. Keskustelujen jatkumista vielä keskiviikkona on pidetty myönteisenä merkkinä, vaikka kauppa- ja tullimaksuriidan keskiössä olevat maat eivät vielä ole kertoneet neuvottelujen tuloksista juuri mitään.

Kiinan ulkoministeriön mukaan tiedote neuvotteluiden sisällöstä on määrä julkaista myöhemmin. Ulkoministeriön tiedottajan Lu Kangin mukaan mahdollisesta hyvästä neuvottelutuloksesta hyötyy Kiinan ja Yhdysvaltojen lisäksi koko maailmantalous.

– Neuvottelujen pitkittyminen kertoo, että molemmat osapuolet ottavat tämän vakavasti, Lu sanoi.

Yhdysvallat ei kuitenkaan heti vahvistanut tietoa minkäänlaisen sopimuksen syntymisestä, kertoo Financial Times. Talouslehden mukaan analyytikot ovat varoittaneet, että Kiina tuskin on valmis tinkimään itselleen tärkeistä tavoitteista ja toisaalta on epäselvää, tyytyykö Yhdysvallat Kiinan lupaukseen lisätä sen tuotteiden ostoja.

AFP:n mukaan yhdysvaltalainen alivaltiosihteeri kommentoi tapaamista medialle lyhyesti ja sanoi neuvottelujen sujuneen nähdäkseen hyvin.

Trump vähitellen valmis diiliin?

Markkinoille kolmannelle päivälle jatkuneet neuvottelut toivat positiivista virettä. Euroopassa keskeisillä osakemarkkinoilla Frankfurtissa, Pariisissa ja Lontoossa kurssit olivat noin prosentin nousussa. Myös Aasiassa ja Wall Streetillä takana oli vireä pörssipäivä.

– Kolmas neuvottelupäivä on tuonut toivoa siitä, etteivät kahden maailman suurimman talouden kauppajännitteet enää eskaloituisi. Lähellä presidentti Donald Trumpia olevat lähteet kertovat, että hän olisi vähitellen valmis diiliin, jotta osakemarkkinat piristyisivät, sanoi välitysliike XTB:n analyytikko David Cheetham.

Osaltaan pörssejä piristi raakaöljyn hinnannousu. 60 dollaria barrelilta ylittyi ensimmäistä kertaa yli kolmeen viikkoon.

STT

