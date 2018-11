Tallinkilla on isot kasvuhalut – yhtiö tutkii uusia reittejä ja laajenee myös maissa

TALLINNA

Tallink-konsernia on viime toukokuusta asti johtanut virolainen kulttuuripersoona, Paavo Nõgene . Hän toimi ennen Tallinkia Viron kulttuuriministeriön pääsihteerinä.

Nõgene sanoo yhtiön pääkonttorissa Tallinnassa, että Tallinkista kuullaan tulevaisuudessa paljon. Virolaisyhtiö haluaa kasvattaa Tallinkia, Silja Linea ja myös toimintoja maissa.

Nyt jo Tallink on liikevaihdoltaan Viron suurin yhtiö. Yhtiö tavoittelee miljardin euron liikevaihtoa. Vuonna 2017 liikevaihto oli 967 miljoonaa euroa. Pääosa liikevaihdosta tulee Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Viron välisestä laivaliikenteestä. Lisäksi yhtiö operoi neljää hotellia, joista kolme on Tallinnassa ja yksi Riikassa.

Nõgenen kausi Tallinkin johdossa on alkanut vauhdikkaasti. Lokakuussa yhtiö julkisti uuden pikalaivan tilauksen Rauma Marine Constructions Oy:ltä. Joulukuun alussa Tallink listautuu Helsingin pörssiin. Tähän asti yhtiö on ollut listattuna vain Tallinnan pörssissä. Helsingin pörssissä suomalaisten on helpompi sijoittaa Tallinkin osakkeisiin.

Tallink analysoi uusia reittejä

Uusi laiva Raumalta valmistuu 2021 ja se tulee Helsingin ja Tallinnan väliselle reitille. Kiinan telakat eivät olleet Tallinkille edes vaihtoehtojen joukossa, kun laivatilaus tehtiin. Nõgene sanoo, että jos Euroopassa on hyviä telakoita, niin ei ole syytä rakennuttaa laivaa Kiinassa.

–Ensisijainen asia oli saada hyvä tarjous Euroopasta.

Hän sanoo olevansa hyvin iloinen siitä, että Tallinkin uusi alus rakennetaan Raumalla, josta yhtiö on aiemminkin tilannut laivoja. Tilaushinta oli noin 250 miljoonaa euroa.

Tallinkin kilpailija Viking Line tilasi viime vuonna uuden laivan Kiinasta Xiamenin telakalta. Laivatilausta Kiinasta Viking perusteli muun muassa Suomen telakoita halvemmalla hinnalla.

Uuden tilauksen lisäksi Tallink uudistaa lähikuukausien aikana Helsingin linjan laivansa, Silja Serenaden ja Silja Symphonyn Naantalin korjaustelakalla. Uusia laivoja Siljan Helsingin linjalle Nõgene ei lupaa, koska Serenade ja Symphony ovat vielä nuoria rouvia ja sopivat reitille vielä 10-15 vuoden ajan.

Nõgene kertoo, että Tallink analysoi koko ajan uusia reittejä Itämerellä ja muillakin maailman merillä.

–Kun Rail Baltica seitsemän vuoden kuluttua valmistuu, niin rahtikapasiteettia Suomenlahden yli tarvitaan lisää.

Myös hotellibisnes Baltiassa voi kasvaa. Sen sijaan Suomen hotellimarkkinoille yhtiö ei ole tulossa.

Myös vähittäiskauppa kiinnostaa Tallinkia. Tänä vuonna yhtiö on tehnyt sopimuksen neljän vaatemerkin franchise-oikeuksista Virossa. Ne ovat Esprit, Vero Moda, Jack & Jones ja uusimpana Benetton.

Laivojen hiipuvaa alkoholimyyntiä pyritään myös korvaamaan muiden tuotteiden, kuten vaatteiden, kenkien ja korujen myynnillä.

Tunnelia ei huoleta

Suunnitelmia yhdistää Helsinki ja Tallinna tunnelilla toimitusjohtaja ei pidä uhkana laivoille. Nõgene sanoo, että jopa 16 miljardia euroa maksava tunneli ei tule ainakaan 20-25 vuoteen, jos silloinkaan. Lisäksi tulisivat vuotuiset jopa 260 miljoonan euron käyttökulut.

–Emme ole huolissamme tunnelista.

Kuka? Paavo Nõgene

Tallink-konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1.5.2018 alkaen.

Hän on virolainen kulttuurivaikuttaja. Nõgene työskenteli aiemmin Viron valtion kulttuuriministeriön pääsihteerinä.

Toiminut myös Viron suurimman teatterin Vanemuinen toimitusjohtajana sekä yksinyrittäjänä.

Syntynyt Tartossa Virossa.

Ikä: 38 vuotta.

Valmistunut Tarton yliopistosta, jossa suorittanut journalistiikan ja viestinnän tutkinnon.

Nõgene on Viron yleisradion ja kansallisoopperan hallintoneuvoston jäsen sekä useiden yritysten hallintoneuvoston jäsen.

Hänen toimikautensa Tallink-konsernin toimitusjohtajana on kolme vuotta. Nõgene ei omista Tallinkin osakkeita.

Hänellä ei ole perhettä.

Harrastaa monipuolisesti kulttuuria.