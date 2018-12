Suuryritys Johnson & Johnson asbestisyytösten kourissa, yhtiö kiistää väitteet

Yhdysvaltalainen lääkkeitä ja päivittäistavaroita valmistavan suuryrityksen Johnson & Johnsonin osakkeiden arvo laski perjantaina. Laskun takana olivat mediatiedot, joiden mukaan yritys olisi tahallaan salannut, että sen vauvantalkissa olisi toisinaan ollut asbestia.

Asiasta kertoi perjantaina uutistoimisto Reuters, jonka mukaan yhtiö olisi ainakin vuodesta 1971 aina 2000-luvun alkuun asti tiennyt talkkipohjaisten tuotteiden sisältävän ajoittain asbestia.

Johnson & Johnson kiisti Reutersin artikkelissa esittämät väitteet ja sanoi artikkelin olevan "yksipuolinen ja virheellinen".

– Yksinkertaisesti sanottuna, Reutersin kertomus on absurdi salaliittoteoria, yritys sanoi lausunnossaan.

Kiista on seurannut pitkään yhtiötä, ja sitä vastaan on nostettu tuhansia oikeusjuttuja, joissa on väitettty vauvantalkin aiheuttaneen syöpää. Heinäkuussa yhtiö määrättiin maksamaan 4,7 miljardin dollarin korvaukset 22 naiselle, jotka väittivät saaneensa munasarjasyövän käytettyään talkkia. Yhtiö on sanonut valittavansa tuomiosta.

Perjantaina yhtiö sanoi tarkkojen testien osoittavan, ettei talkissa ole syöpää aiheuttavaa mineraalia.

