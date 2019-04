Snellman-konserni avaa huomenna ensimmäisen pikaruokaravintolansa

Lihajalosteita ja eineksiä valmistava pietarsaarelaisyritys Snellman Oy avaa ensimmäisen pikaruokaravintolansa huomenna perjantaina.

Konsernin ensimmäinen pikaruokaravintola Mr. Panini @ Co. avautuu Tampereen keskustaan Hämeenkadulle. Ravintolan ruokalistalla on paikan päällä valmistettuja panineja, keittoja ja salaatteja. Lisäksi tuotevalikoimaan ravintolassa kuuluu itse tehty kahvi ja makuvedet.

Yhtiön mukaan Tampere valikoitui ensimmäisen ravintolan sijaintipaikaksi vilkkaan ja monipuolisen ravintolakulttuurin vuoksi. Lisäksi Tampereelta löytyi sopiva kiinteistö keskeiseltä paikalta.

–Perustyö on tehty mahdollinen kasvu ja laajeneminen silmällä pitäen. En näe mahdottomana, etteikö ravintolatoiminta voisi laajentua koko maahan ja vaikkapa Ruotsiin, missä Mr. Panini on tunnettu brändi. Kaikki riippuu siitä, miten asiakkaat ottavat uuden tulokkaan vastaan. Kotimaisen ja laadukkaan ruoan kysyntä on kasvussa, sanoo Snellmanin kehityspäällikkö Janne Ikonen.