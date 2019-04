Autonvalmistaja Saabin konkurssi voi käydä Ruotsin veronmaksajille kalliiksi

Aftonbladet: Attendolla liian vähän työntekijöitä kahdessa hoivakodissa Ruotsissa – kaksi yöhoitajaa vastaa 50 vanhuksesta

Ruotsissa Attendon kahdessa hoivakodissa on havaittu puutteita vanhusten ja dementiaa sairastavien hoidossa, kertoo Aftonbladet. Attendo on saanut kritiikkiä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiselta (IVO), jonka mukaan kahdessa hoivayksikössä on liian vähän henkilökuntaa. Lue lisää