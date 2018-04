Ruotsin posti pulassa – joutuu palauttamaan 400  000 Kiina-pakettia

Energiayhtiö Uniperin toimitusjohtaja Schäfer yhä epäileväinen: En juuri tiedä Fortumin suunnitelmista mitään

Energiayhtiö Uniper odottaa yhä tietoa siitä, millaisia suunnitelmia Fortumilla on yhtiön suhteen. Fortum on saamassa haltuunsa lähes puolet Uniperista. Uniperin johto on suhtautunut kriittisesti Fortumin toteuttamaan ostoyritykseen. Lue lisää